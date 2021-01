Il marque et chambre le gardien à la perfection

Ben Foster se souviendra un bon moment de Jamal Lowe. Ce samedi, le gardien de Watford a concédé un doublé de l’attaquant de Swansea lors d’un match du haut de tableau en deuxième division (2-1). Au-delà du résultat et du calvaire que lui a infligé son vis-à-vis, Foster gardera en mémoire la célébration de Lowe après son premier but.

On jouait la 43e minute. Watford menait 1-0 lorsque Lowe a égalisé d’une superbe frappe. Il s’est alors dirigé vers les buts et a pointé du doigt une GoPro accrochée aux filets de Foster.

Jamal Lowe will appear in the Cycling Goalkeeper then pic.twitter.com/IxpaaXWidh