La France réalise un festival contre l'Ukraine

Gros carton pour la France

L'équipe de France s'est largement imposée contre l'Ukraine (7-1), mercredi en match amical à Saint-Denis, avec notamment un doublé d'Olivier Giroud (24e, 34e), devenu deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 42 unités devant Michel Platini.

Les hommes de Didier Deschamps ont bien préparé le choc contre le Portugal dimanche en Ligue des nations au Stade de France, avec des buts d'Eduardo Camavinga (9e), de Corentin Tolisso (65e), de Kylian Mbappé (82e) et d'Antoine Griezmann (89e). L'Ukraine a inscrit un but contre son camp (40e) et sauvé l'honneur par Tsygankov (53e).

Pas de «grand spectacle» entre l'Espagne et le Portugal

Le Portugal, champion d'Europe en titre, a fait match nul contre l'Espagne (0-0) en match amical mercredi à Lisbonne, avant sa rencontre dimanche face aux Bleus en Ligue des Nations.

Le 40e duel ibérique entre les deux derniers champions d'Europe, alignant des équipes remaniées mais avec Cristiano Ronaldo titulaire côté portugais, n'a pas donné lieu au «grand spectacle» que souhaitait le sélectionneur portugais Fernando Santos.

L'Allemagne accrochée par la Turquie

Une équipe «B» d'Allemagne a concédé un nul à la Turquie 3-3 mercredi à Cologne devant 300 spectateurs, sous la baguette du capitaine d'un soir Julian Draxler, après avoir de nouveau montré une grande naïveté en défense. Les Allemands ont marqué par Julian Draxler (45+1), Florian Neuhaus (58e) et Lucas Waldschmidt (81e). Mais ils ont été rejoints trois fois au score, par Ozan Tufan (50e), Efecan Karaca (67e) et par Kenan Karaman dans le temps additionnel (90+4). La Mannschaft rejoue samedi et mardi en Ligue des Nations, contre l'Ukraine et la Suisse.

Une Italie expérimentale écrase la Moldavie 6-0

Une Italie expérimentale, sans ses titulaires habituels, s'est baladée face à une bien faible Moldavie (6-0), mercredi à Florence, l'occasion pour les nouveaux de se montrer et pour El Shaawary de signer son premier doublé avec les Azzurri. Cette équipe B, sans Verratti, Immobile, Chiesa, Bonucci et consorts, a poursuivi la série d'invincibilité en cours avec désormais 17 matches consécutifs sans défaite (14 victoires, 3 nuls).

Mais l'essentiel n'était pas là pour le sélectionneur italien Roberto Mancini: avant les deux matches de Ligue des Nations en Pologne et face aux Pays-Bas, il a profité de ce match amical face à un adversaire moins huppé pour s'offrir une large revue des troupes et impliquer très largement son groupe à huit mois de l'Euro-2021.

Les Pays-Bas battus par le Mexique

Le nouveau sélectionneur des Pays-Bas Frank de Boer a vécu des débuts difficiles à la tête des Oranje en concédant une défaite 1-0 face au Mexique, mercredi à Amsterdam.

Il s'agissait de son premier match à la tête de la sélection néerlandaise à la suite de sa nomination le 23 septembre après la départ de Ronald Koeman au FC Barcelone.

(L'essentiel/afp)