Matuidi débute avec un orage et un nul à Miami

Il n'a manqué que la victoire pour rendre la première soirée américaine de Blaise Matuidi parfaite, après qu'un gros orage a retardé la rencontre dimanche. Sous la chaleur humide floridienne, le milieu de terrain, positionné dans sa zone préférentielle à gauche, ne s'est pas ménagé dans son habituel travail de récupération du ballon et a été à l'origine de plusieurs occasions franches de son équipe. Dès la 8e minute, sa passe dans l'intervalle, pour casser la première ligne défensive adverse, a lancé une attaque rapide que n'a pu conclure l'attaquant mexicain Rodolfo Pizzaro, en manque d'adresse sur son plat du pied.

L'influence de Matuidi, prégnante au fil des minutes, s'est quelque peu estompée après l'heure de jeu, ce qui ne l'a pas empêché de gratter un énième ballon et de le centrer pour la tête de l'attaquant argentin Julian Carranza, qui a manqué de force. L'international, arrivé en provenance de la Juventus Turin, n'a pourtant effectué que deux séances d'entraînement complètes avec ses nouveaux coéquipiers, mais la situation au classement de l'Inter, dernier de la conférence Est, a poussé son entraîneur Diego Alonso à le faire jouer plus longtemps que prévu pour tenter d'obtenir une seconde victoire cette saison.

«J'étais un peu fatigué à la fin, cela faisait un moment que je n'avais pas joué un match, mais j'en suis content, même si ce n'est pas le résultat escompté. Je vois de la qualité dans cette équipe», a commenté après la rencontre Matuidi, le 12e vainqueur d'une Coupe du monde à jouer en MLS.

