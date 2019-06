Ce gardien inscrit un but de l'autre bout du terrain

Ce n'est pas souvent qu'on a la chance de recevoir l'accolade de la part de ses coéquipiers lorsqu'on est gardien de but. A moins d'avoir arrêté le penalty décisif dans un match à élimination directe, le dernier rempart est plus souvent la cible des critiques à la moindre de ses erreurs. Ou alors, c'est parce que l'homme parvient dans un rare moment de bonheur véritable à inscrire un but. Sur balle arrêtée tirée soi-même ou en montant placer sa tête au bon endroit sur un corner, par exemple.

Lors d'un tournoi russe, la sélection Oural-Volga disputait un match face aux M20 de l'équipe de Russie. Le gardien Aleksey Chernov, qui défendait la cage de la première des deux équipes, a marqué un but fantastique en jouant un ballon arrêté au milieu de son propre camp. Un coup de pied en avant qui s'est transformé en but après que le ballon a rebondi à l'entrée de la surface de réparation et lobé le gardien de la jeune Sbornaja. Chernov, qui joue en club avec Ufa 2, en 3e division russe, marquait là le but du 3-0 pour sa sélection.

(L'essentiel/Sport-Center)