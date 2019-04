Mertert-​​Wasserbillig et le Progrès en demies

Et un club de l'élite qui tombe! Mertert-Wasserbillig, club de promotion d'honneur, le deuxième niveau du football luxembourgeois, a éliminé Rosport, club de l'élite, 2-0 ce mercredi soir en quart de finale de la Coupe de Luxembourg.

Un succès dû à des buts d'Adachi (51e) et Besch (59e). Le second but est particulièrement splendide. Le joueur de la Moselle a vu que le gardien était trop avancé et a tenté, et réussi, un lob d'une cinquantaine de mètres.

De son côté, le Progrès a fait respecter sa loi à Mühlenbach, un autre pensionnaire de Promotion d'honneur. Le club de Niederkorn s'est imposé 0-3, grâce à Schneider (25e), Muratovic (60e) et De Almeida (90e).

Les autres équipes se départageront lors des prolongations. Dudelange et Mondorf sont à égalité 2-2 et l'Etzella et Strassen en sont à 1-1.

(L'essentiel)