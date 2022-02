L'anecdote folle d'Anelka sur son passage au Real

Nicolas Anelka a vécu un passage compliqué au Real Madrid, lors de la saison 1999-2000. L'ancien attaquant international français raconte notamment qu'il s'est un jour caché dans le coffre d'une voiture pour aller à l'aéroport de Madrid, dans l'émission «Rothen s'enflamme» sur RMC.

Après avoir séché l'entraînement en raison d'un désaccord avec l'entraineur Vincente Del Bosque, Nicolas Anelka avait été suspendu un mois par le club madrilène. «Je rentre à Paris, raconte-t-il. Je pars à l’aéroport dans le coffre d’une voiture parce que je ne veux pas qu’on sache que je parte. Je pars dans le coffre, mon frère conduit, il me dépose au niveau des arrivées de l’aéroport pour esquiver tout le monde».

L'ex-buteur, qui a aussi évolué dans plusieurs autres grandes équipes européennes (Arsenal, Liverpool, Chelsea, Juventus Turin), explique que quand il revient à Madrid, la presse est déjà là quand les portes de l’avion commencent à s’ouvrir. «Madrid c’est incroyable. Il faut être fort. C’était dur», conclut-t-il.

"L'adaptation était compliquée. Tu arrives dans une famille. Dès le premier jour dans le vestiaire, je me disais qu'est-ce que je faisais là... La suite a montré que c'était un enfer." Nicolas Anelka revient sur son passage délicat et tumultueux au Real Madrid.

"Je joue contre le Barça, je marque. Le match d'après, je suis moyen et on me remet sur le banc. Morientes, lui, avait 5-6 matches pour remarquer."



