«Spécial d’être capitaine de son club de toujours»

Auteur d’un doublé lors du récital du FC Barcelone 4-0 face à l’Athletic Bilbao en finale de la Coupe du Roi, samedi à Séville, Lionel Messi, en fin de contrat le 30 juin, a confié avoir vécu un moment «spécial».

«C’est très spécial d’être le capitaine de l’équipe où j’ai joué toute ma vie, et très spécial de pouvoir lever la Coupe», a déclaré sur le site du club catalan le No 10 argentin, qui a fêté samedi son 35e titre sous les couleurs blaugrana.

«Il reste encore beaucoup de journées»

Sacré homme du match, Messi a déjà tourné le regard vers la fin de saison du Barça dès le coup de sifflet final: «C’est une année difficile, et pour nous, pouvoir gagner la Coupe du Roi et avoir toujours des chances de titre en Liga, c’est très important. C’est une année différente, de transition, avec beaucoup de jeunes», a résumé la «Pulga» sur le site du club.

«On a eu du mal à démarrer au début, on perdait beaucoup de points par naïveté et par manque d’expérience, mais l’équipe est devenue de plus en plus forte, on s’est hissé dans la bagarre. L’autre jour (ndlr: lors du clasico perdu 2-1 face au Real Madrid en Liga), on n’a pas réussi à accrocher un bon résultat, mais on reste dans la lutte, il reste encore beaucoup de journées», a positivé l’Argentin.

Après avoir déjà marqué un but d’anthologie face à l’Athletic Bilbao lors d’une chevauchée individuelle sur l’aile droite en finale de Coupe du Roi en 2015 (remportée 3-1), Messi a refait le coup samedi soir, en concluant d’un ballon glissé dans le petit filet une superbe action collective des Blaugrana sur son premier but.

«On savait que l’Athletic joue toujours de la même façon, en 4-4-2 et en jouant les contres avec des joueurs rapides. On a eu la patience de garder le ballon et de créer des espaces. En première période, on a beaucoup fait bouger le ballon, et en deuxième l’Athletic a baissé le rythme et on s’est créé beaucoup d’occasions», a analysé le capitaine catalan.

«C’est très bizarre de ne pas pouvoir célébrer avec les gens et la famille, c’est la situation que l’on traverse et c’est dommage parce que les finales sont toujours des moments particuliers», a conclu Messi.

(L'essentiel/AFP)