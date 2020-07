L'ex-​​joueur du Milan AC José Mari a bien changé

Le «samouraï» est devenu un golgoth. L'ancien footballeur espagnol José Mari (1996-2013), qui a notamment joué à l'Atletico Madrid et au Milan AC, portait à l'époque de longs cheveux noirs et n'était pas connu pour avoir un physique impressionnant. Il est aujourd'hui devenu une montagne de muscles, rapporte L'Équipe. Il est ainsi passé de 74 à 100 kg en quelques années.

«Après ma retraite, au bout de trois mois de vacances, j'avais pris 8 kilos, moi qui ne voulais pas être gros..., explique-t-il à Marca. Je me suis inscrit dans une salle et c'est vite devenu une routine qui fait partie de ma vie, qui fait du bien à mon corps et à ma tête». José Mari, 41 ans, se rend six jours par semaine dans une salle de fitness à Tomares, la ville andalouse où il vit. Il explique surveiller de près son alimentation, sans s'interdire de boire des bières le week-end.

Sur son compte Instagram, il aime montrer sa musculature et sa collection de tatouages. Il y publie aussi des messages vantant le dépassement et l'amour de soi. Consultant occasionnel pour la chaîne Gol TV, il indique continuer de suivre assidûment l’actualité du football. Mais il ne pourra plus le pratiquer. «Aujourd'hui, je ne cours même pas pour attraper mon bus..., note-t-il. Vu le poids que je fais, j'ai vite mal aux tendons».

(L'essentiel)