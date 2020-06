«Ils ont parlé, ils ont eu ce qu'ils méritaient»

️ Neil Maupay sends a message to Matteo Guendouzi:



️ 'Some of their players need to learn what is humility'pic.twitter.com/wYxUzZoAQL — The Arsenal Review (@thearsreview) June 20, 2020

Une leçon d’abnégation. Lors de la rencontre entre Brighton et Arsenal samedi, les Gunners sont tombés dans les dernières secondes (90e+5). La faute à un Neal Maupay rédempteur. Le Français s’était déjà fait remarquer plus tôt dans la partie. C’est lui qui est allé au contact du portier Leno, qui a dû être évacué à la 36e minute sur une civière. Plusieurs Gunners semblent aussi tenir l’attaquant pour responsable de cette blessure, ce qu’a nuancé le coach Mikel Arteta en conférence de presse. Après la rencontre, on a pu voir Mattéo Guendouzi saisir son compatriote à la gorge avant de le faire tomber, un geste inacceptable qui l’expose à une sanction disciplinaire.

Le coup de sang de Mattéo Guendouzi contre Neal Maupay après Brighton - Arsenal. pic.twitter.com/WnUoV0alHu — Actu Foot (@ActuFoot_) June 20, 2020

Neal Maupay n’a pas fait des étincelles que sur le terrain. Au moment de s’adresser aux journalistes après la rencontre, le héros des Seagulls n’a pas mâché ses mots: «Certains joueurs d’Arsenal devraient apprendre l’humilité. Ils ont beaucoup parlé en première et en deuxième période, quand ils menaient 1-0. Ils n’ont eu que ce qu’ils méritaient.» Un message à peine voilé à destination de Mattéo Guendouzi.

En attendant, Arsenal pointe à une petite 10e place et compte un retard de six points sur Manchester United et la 5e place, synonyme d’Europa League. C’est déjà la deuxième défaite des Gunners, tombés mercredi contre Manchester City. De son côté, Brighton se donne de l’air. Cette victoire les porte à la 15e place, à cinq points de la première place de relégable occupée par Bournemouth.

(L'essentiel)