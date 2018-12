L'AC Milan n'y arrive vraiment plus

L'AC Milan a enchaîné mercredi un quatrième match de championnat sans but marqué, avec un match nul 0-0 sur le terrain du relégable Frosinone en ouverture de la 17e journée de Serie A.

Trois tristes 0-0 contre le Torino, Bologne et Frosinone et une défaite 1-0 à domicile face à la Fiorentina: la série est terrible pour le Milan de Gennaro Gattuso, qui reste pour l'instant à la 5e place mais qui a plutôt un rythme de relégable. Sur la pelouse de Frosinone, Milan a dominé et a même frappé le poteau par Castillejo en première période. Mais malgré la présence en pointe de Higuain, les rossoneri ne parviennent pas à mettre en place un jeu offensif réellement dangereux.

Ce mercredi, Gattuso a changé de système à plusieurs reprises en cours de match, sans jamais trouver la bonne formule. Et au bout du compte, le meilleur Milanais a été le gardien Donnarumma, en progrès et auteur de trois parades de haut niveau, dont la dernière dans le temps additionnel devant Ciano. Et Frosinone avait même trouvé l'ouverture juste avant la pause, le but étant finalement annulé pour une petite faute en début d'action signalée par le VAR.

(L'essentiel/afp)