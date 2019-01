Thomas Delaine a trouvé son jardin, à gauche

«Thomas, il peut même jouer tout seul sur le côté gauche! Il défend, il attaque, il fait un peu tout», sourit l'ailier Opa Nguette, qui évolue juste devant lui sur le flanc gauche de l'équipe lorraine, leader de Ligue 2.

Thomas Delaine, 26 ans, étonne et détonne depuis son arrivée à Metz. Il a signé en Moselle le 30 août et deux jours plus tard, il était titulaire à Lens dans le couloir gauche pour un succès (2-0). Un drôle de pied de nez au destin, le club nordiste ne l'ayant pas conservé à l'issue de sa formation.

«Il y avait des joueurs dans lesquels le club croyait plus qu'en moi. Quand cela se finit, cela fait tout drôle. Soit on plonge, soit on essaie de s'accrocher, explique le défenseur. J'ai essayé de m'accrocher et cela s'est bien passé, j'ai réussi à rebondir».

Le latéral gauche, qui est pourtant droitier, s'engage alors à Arras (Pas-de-Calais), en CFA, où il va passer deux ans.

«En terme de relations humaines, ça a été les meilleures années de ma carrière pour l'instant, se souvient Delaine. Mes deux années à Arras m'ont beaucoup apporté dans ma vie de footballeur et ma vie de tous les jours. Ce passage me permet de relativiser beaucoup de choses par rapport au football».

À Arras, le futur papa ne mise pas tout sur le foot: «Je ne voulais pas arriver à 35 ans en amateur et me demander quoi faire. Mon fils arrivait, il y avait les loyers à payer...». Le club artésien lui trouve alors un CDI en tant que jardinier.

«Des qualités naturelles»

«Je leur en suis super reconnaissant. J'ai fait un autre choix et il s'avère qu'il a été payant mais je n'oublierai jamais ce qu'Arras a fait pour moi», souligne-t-il.

Au même moment, le Paris FC lui propose en effet un contrat. Il a accepté le défi et a explosé lors d'une saison inattendue en L2 (le club francilien y a été repêché en raison des difficultés financières de Bastia, rétrogradé en CFA 2).

«C'est un garçon tardif mais qui a beaucoup de qualités. Il est travailleur, il a une grosse pointe de vitesse, il joue des deux pieds, il est intelligent, il comprend ce qu'on lui demande, il est discipliné, il a des qualités naturelles», énumère Vincent Hognon, entraîneur-adjoint du FC Metz.

«Franchement, je ne pensais pas que cela pouvait aller aussi vite dans le foot», sourit le latéral, qui attend avec impatience d'affronter Monaco.

«C'est la première fois que je vais jouer contre un club de ce calibre, j'ai hâte. Clairement on a une chance, estime Delaine. Je savourerai plus ce match s'il y a une victoire, mais c'est bien de jouer contre de tels joueurs, de voir un peu où on en est par rapport à eux».

Novice à ce niveau mais déjà ambitieux, le défenseur aura au Stade Louis-II un avant-goût de ce que Metz pourrait connaître la saison prochaine: l'élite. En attendant une éventuelle montée en L1, il compte bien saisir l'occasion de montrer ce qu'il sait faire.

