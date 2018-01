Monaco remporte le derby de la Côte et file en demie

Solide et efficace, le dauphin de L1, même sans Falcao, a surpris des Aiglons redevenus attractifs en l'absence de Balotelli lors d'une rencontre qui bénéficiait pour première fois en France à ce niveau de l'arbitrage vidéo. Et la technologie n'a pas été inutile puisqu'elle a permis de valider le 10e but cette saison de Plea, servi à la limite du hors-jeu (18e), même si l'OGCN s'est montré globalement trop brouillon devant.

Quarts de finale



Mardi

Nice - Monaco 1-2



Mercredi

Rennes - Toulouse (18h45)

Amiens - Paris SG (21h05)

Angers - Montpellier



Cela n'a toutefois pas fait dévier de sa route l'ASM, qui avait ouvert le score dès la 3e minute par Lemar et a repris l'avantage avant la pause par Diakhaby qui, une nouvelle fois, a profité de l'apathie de Burner (37e). Après deux revers 4-0 à l'Allianz Arena, Monaco prend donc sa revanche et connaîtra mercredi son adversaire dans le dernier carré après le tirage au sort réalisé dans la foulée des deux derniers quarts, Amiens-PSG et Angers-Montpellier.

(L'essentiel/afp)