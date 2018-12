L'assistance vidéo arrive en Ligue des champions

L'UEFA avait déjà annoncé vouloir recourir à la VAR pour la prochaine édition de la Ligue des champions en 2019/2020. «Si nous pouvons le faire avant, pourquoi pas?», a déclaré le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, devant la presse, après la tenue d'un conseil exécutif à Dublin.

«Nous sommes prêts à utiliser la VAR plus tôt que prévu et nous sommes convaincus que ce sera bénéfique pour nos compétitions, dans la mesure où cela apportera une aide à certains de nos arbitres et cela réduira le nombre de décisions erronées», a ajouté le patron du foot continental.

L'assistance vidéo est déjà utilisée dans la plupart des championnats européens majeurs, comme en France, en Espagne, en Allemagne et en Italie. L'UEFA a également confirmé lundi son utilisation l'été prochain pour la finale de la Ligue Europa, le «Final Four» de la Ligue des nations et l'Euro Espoirs.

CONFIRMED: Video Assistant Referees (VAR) will be used in the @ChampionsLeague from the Round of 16 in Feb 2019 following successful technological testing and the training of referees over the last few months #UEFAExCo pic.twitter.com/r3cOzjahUo