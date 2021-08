Le Progrès et le F91 dos à dos, Hostert cartonne

Cette fois, le match au sommet est allé à son terme. Après le derby interrompu par la pluie entre le Progrès et Differdange, ce même Progrès a fait match nul 2-2 contre Dudelange, ce samedi en 2e journée de BGL Ligue. Le F91 pensait pourtant avoir fait le plus dur en menant rapidement 0-2 grâce à Sinani (11e) et Muratovic (19e), mais le club de Niederkorn est revenu, d'abord par Bohnert (43e), avant d'égaliser par Mazure (2-2).

L'autre équipe impliquée dans ce derby avorté, Differdange, est allée s'imposer 0-3 sur la pelouse de Rosport, grâce à un doublé de Joachim (27e, 56e) et un but de Sakava (79e). Mais le carton du week-end est à mettre à l'actif de Hostert, qui s'installe dans le fauteuil de leader au bénéfice d'une meilleure différence de buts que Mondorf. L'USH s'est en effet imposé 0-6 sur la pelouse du RM Hamm Benfica, qui en avait déjà pris 5 lors du premier match à la Jeunesse. Cette fois, le festival offensif est à mettre à l'actif de Trani (12e), Muric (17e), Tibor (24e), Sacras (58e) et Habbas (59e, 89e).

Dans les autres matchs qui se sont joués ce samedi à 18h, Mondorf s'est imposé 0-1 à Strassen pour décrocher sa deuxième victoire en autant de matchs cette saison et Wiltz a dominé la Jeunesse 2-0. Le Fola joue dimanche face à Ettelbruck.

(L'essentiel)