L'assistance vidéo aux arbitres revue et corrigée

Les premiers mois - voire depuis un peu plus longtemps encore dans certains pays - d'existence de la VAR (l'assistance vidéo aux arbitres) n'ont pas été totalement convaincants. Pire, ils n'ont parfois fait que renforcer l'opinion des sceptiques qu'elle était inutile. D'une part parce que son utilisation n'est pas la même suivant les championnats et ensuite en raison des nombreuses zones d'ombre qui continuent de susciter la polémique. Comme, par exemple, les fautes de main, le hors-jeu ou les mouvements du gardien. Dans ce cadre, l'International Board a précisé quelques points importants sur l'utilisation de l'assistance vidéo aux arbitres.

Qui décide?

Toutes les décisions qui concernent les règles du jeu sont prises par l'International Football Association Board (IFAB). L'honorable institution, créée en 1886, à Londres compte aujourd'hui huit membres, dont quatre sont désignés par la FIFA. Tout changement d'une règle de jeu nécessite six votes positifs. Lors de sa dernière réunion, le 29 février dernier à Belfast, le Board s'est penché sur le cas de la VAR. Plusieurs petites modifications du règlement ont ainsi été acceptées et leur entrée en vigueur est fixée au 1er juin prochain, ce qui correspond habituellement au coup d'envoi de la saison suivante. Mais vu l'extraordinaire situation actuelle, avec une très probable prolongation des championnats au-delà de cette date, le choix de les appliquer ou pas pour la fin de la saison en cours dépendra, pour l'Europe, de l'UEFA et de chaque fédération nationale.

Quand y avoir recours?

Les arbitres doivent désormais se déplacer pour revoir une action litigieuse à la vidéo lorsque celle-ci nécessite une interprétation subjective de leur part. Tel que, entre autres, une éventuelle faute de main, une intervention douteuse d'un joueur sur un adversaire ou une présence suspecte, d'un coéquipier ou d'un adversaire, sur un hors-jeu. En revanche, pour tout ce qui concerne les cas «objectifs», comme la ligne du hors-jeu ou l'endroit où la faute a été commise (dans la surface de but ou en dehors), le contrôle VAR est suffisant. S'il s'agit toutefois d'une décision capitale à un moment-clé d'une rencontre, l'arbitre peut toujours conforter son choix en recourant à la vidéo.

Les fautes de main

Ce sont les cas qui suscitent le plus de polémiques car une grande marge d'interprétation de la situation est laissée à l'arbitre. L'IFAB a donc d'abord jugé utile de préciser que l'épaule - la partie juste en dessus de l'aisselle - n'est pas concernée. Pour ce qui a trait aux fautes de «main», la recommandation est la suivante: si l'attaquant touche, même involontairement, le ballon et que cela débouche très vite sur un but, celui-ci doit être annulé. Ce qui ne sera pas le cas si ce principe d'immédiateté n'existe pas. Enfin, lorsqu'un défenseur touche volontairement le ballon du bras, son geste remet automatiquement en jeu un adversaire en position de hors-jeu.

Les penalties

Si le gardien n'a pas au moins un de ses deux pieds sur sa ligne et arrête le ballon, le penalty sera retiré. En revanche, dans le même cas et si le tireur ne marque pas, l'arbitre aura recours à la VAR pour déterminer si l'attitude du gardien a gêné le tireur. Le cas échéant, le penalty devra être répété. Lors de sa première «invasion», le gardien est averti verbalement. A la deuxième, il reçoit un carton jaune puis est exclu à la troisième. Dans cette circonstance précise, les avertissements infligés au gardien en cours de partie ne sont pas pris en compte pour une éventuelle expulsion après la deuxième invasion.

Hors-jeu

Le Board n'a pas encore statué sur une adaptation des règles du hors-jeu mais il le fera certainement lors de l'une de ses prochaines assemblées. Dans «Vision», un document sur l'avenir du football, Gianni Infantino promet en effet de privilégier une règle du hors-jeu plus «offensive». En d'autres termes, le président de la FIFA demande aux membres de l'IFAB s'il est juste d'interrompre une action pour une position de hors-jeu de quelques centimètres seulement alors que le jeu va si vite aujourd'hui. Si la réponse sera négative, le Board devra par exemple déterminer quelles parties du corps ne doivent pas être prises en considération.

Tous les problèmes liés à l'utilisation de la VAR ne sont pas réglés mais cette révolution du football continue pour qu'elle devienne la plus juste possible. Mais une certitude apparaît clairement dans toutes ses réflexions: il faut que les réfractaires se fassent à l'idée que l'on reviendra jamais en arrière. Le temps du football de haut niveau sans la VAR est définitivement révolu.

(L'essentiel)