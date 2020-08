Un tweet de Domenech a enflammé l'Italie

Bravo au PSG pour cette belle émotion et merci à Gasparini pour ses changements de fin de match. Comme quoi la légende des entraîneurs italiens grand tacticien sur ce match reste une légende. Tuchel a eu plus de réussite . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) August 12, 2020

Ancien sélectionneur de l’équipe de France, Raymond Domenech ne s’est pas fait que des amis en Italie, en s’attaquant au coach de l’Atalanta Bergame, Gian Piero Gasperini, après la défaite des Italiens face au Paris-Saint-Germain mercredi soir.

Voilà ce qu’il a écrit: «Bravo au PSG pour cette belle émotion et merci à… Gasparini pour ses changements de fin de match. Comme quoi, la légende des entraîneurs italiens grands tacticiens, sur ce match, reste une légende. Tuchel a eu plus de réussite.» Vous imaginez bien que ce tweet du Français, aujourd’hui consultant pour différents médias tricolores, ne passe pas de l’autre côté des Alpes. Vraiment pas.

Fustigé par des médias

Critiquer les choix d’un entraîneur qui sort d’une saison exceptionnelle, pourquoi pas, c’est son droit, même si c’était forcément osé. Raymond Domenech a le droit de penser que Gasperini s’est peut-être trompé sur ce match, chacun voit un match différemment, mais généraliser une performance individuelle pour remettre en question le niveau global des coachs italiens était déplacé. D’autant plus que l’entraîneur italien, qui avait fait preuve de beaucoup d’humilité et de circonspection avant le match, ne disposait pas, lui, d’un Kylian Mbappé à faire entrer à la 60e minute. Mais après tout, pourquoi pas, Raymond Domenech a le droit d’avoir un avis et de digérer assez mal tout ce qui touche au foot transalpin depuis le 9 juillet 2006.

Quand des réponses à votre tweet font plus de likes que le tweet initial, c’est aussi un signe que vous auriez mieux fait de tourner votre pouce sept fois au-dessus de vote téléphone avant de tweeter… Les Italiens de chez Mediaset s’en sont donné à cœur joie pour le fustiger. «Il ne perd jamais une occasion de critiquer le football italien […], réplique le média transalpin. Mais difficile de prendre au sérieux les critiques d’un sélectionneur qui a connu la pire humiliation publique de l’histoire d’un Mondial: la grève de ses joueurs.»

De son côté, Tuttosport ne fait pas non plus dans le soft. «Il a dit que Tuchel a eu plus de succès hier. Ce même succès que lui a été contraint célébrer en tant que spectateur le 9 juillet 2006.»

(L'essentiel/Christian Maillard)