Les médias en sont sûrs: «Zidane quitte le Real»

«La décision est définitive et l'entraîneur français l'a communiquée ce mercredi aux dirigeants du club et à l'équipe», écrit sur son site Internet le quotidien sportif As, sous le titre «Zidane quitte le Real», sans préciser ses sources.

Marca, l'autre grand journal sportif basé dans la capitale espagnole, titre dans le même sens en s'appuyant sur une information révélée par le journaliste italien Fabrizio Romano sur son compte Twitter, qui a écrit: «Le Real Madrid et Zinedine Zidane publieront tous deux une déclaration officielle dans les heures / jours à venir pour annoncer qu'ils se séparent. Zidane part à 100%». «Zinédine Zidane ne sera plus l'entraîneur du Real Madrid», avance également de son côté la radio Cadena Ser sur son site.

Real Madrid are in direct contact with Allegri since March but he’s now in talks with Juventus and Inter too.