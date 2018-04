Barcelone concède le nul au Celta Vigo

Le Français Ousmane Dembélé, qui a inscrit son premier but de la saison en championnat, et Paco Alcacer ont marqué pour le Barça (1-0, 36e, 2-1, 64e), mais les Blaugranas ont été repris au score par deux fois. Jonny Castro (1-1, 45e) et Iago Aspas (2-2, 82e) ont marqué pour le Celta Vigo.

Liga, 33e journée



Mardi

La Corogne - Séville 0-0

Celta Vigo - Barcelone 2-2

Villarreal - Leganés 2-1



Mercredi

Espanyol - Eibar (18h30)

Valence - Getafe

Real Madrid - Athletic Bilbao (20h30)



Jeudi

Real Sociedad - Atletico Madrid (19h30)

Alavés - Gérone

Levante - Malaga (21h30)

Betis Séville - Las Palmas

À la faveur d'un ballon récupéré dans l'axe par le Barça, «Dembouz», bien lancé à l'entrée de la surface, a marqué d'une volée du gauche bien placée dans le petit filet opposé (36e, 1-0) pour donner l'avantage à son équipe, qui a concédé l'égalisation juste avant la mi-temps.

Acheté 105 millions d'euros plus 45 millions d'euros de bonus au dernier mercato d'été, soit le deuxième joueur le plus cher de l'histoire de la Liga, l'international français avait marqué en Ligue des champions le 14 mars contre Chelsea son premier but toutes compétitions confondues sous les couleurs Blaugrana, après un début de saison compliqué par les blessures.

(L'essentiel/afp)