Le FC Metz aphone face aux Girondins de Bordeaux

Il y a eu des matches plus enthousiasmants que cet affrontement entre Metz et Bordeaux, tous les deux privés de leur meilleur élément offensif - Farid Boulaya et Hatem Ben Arfa- à huis clos un mercredi neigeux de janvier.

Assis sur leur défense à cinq face à des Bordelais qui manquaient cruellement de liant aux avant-postes, les Grenats ont livré un match d'attente. Mais ce sont tout de même eux qui se sont le plus approché de marquer dans le début de match, avec une tête de Lamine Gueye dans les gants de Benoît Costil (2e), ou un raté de ce même Gueye à la réception d'un centre de Thomas Delaine, qui avait traversé tout le camp girondin sur son côté gauche (20e). Par la suite, les occasions se sont faites rares.

Eux aussi inertes face à la solide charnière Baysse-Pablo (puis Koscielny), les hommes de Frédéric Antonetti n'ont pas su laisser espérer autre chose que ce match nul qui valide leur place dans le ventre mou, non loin de leur adversaire du soir. Samedi (21h), Metz enchaînera avec la réception d'une autre équipe du milieu de tableau, l'OGC Nice.

(Tom Vergez/L'essentiel)