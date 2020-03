Les joueurs contraints de rembourser leurs fans

Actuellement neuvième du classement de première division belge, le club de Zulte Waregem est passé complètement au travers de son déplacement à Anderlecht, samedi. Les visiteurs se sont inclinés 7-0!

La réaction des dirigeants ne s'est pas faite attendre. Dès le dimanche matin, ils ont tenu à frapper fort afin de créer un électrochoc au sein du contingent de leur première équipe.

Le président Carl Ballière et le directeur général Eddy Cordier ont obligé les joueurs à rembourser les frais - billets et bus - des supporters qui avaient effectué le déplacement à Anderlecht et qui avaient dû subir cette parodie de football.

«Le conseil d'administration attend des joueurs et du staff une réflexion approfondie sur leurs responsabilités et souhaite retrouver dimanche prochain sur le terrain la mentalité qui caractérise le Essevee», peut-on lire dans un communiqué paru dimanche.

(L'essentiel/Sport-Center)