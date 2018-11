Les buts contre leur camp ridicules de l'OM

Ptdrrr au cas où vous avez pas vu le but csc de Gustavo c’est cadeau #SGEOM pic.twitter.com/hweOveZlco — Martin (@martinmorville) 29 novembre 2018

Finaliste de la Ligue Europa l'année dernière, l'OM a touché le fond dans la compétition cette saison. Déjà éliminés, les Olympiens ont perdu 4-0 sur le terrain de Francfort... en y mettant la manière.

Symbole de cette débâcle, les deux buts contre leur camp inscrits par Luiz Gustavo (17e) et Bouna Sarr (63e). Le premier cité frôle le ridicule. Souhaitant passer le ballon a son gardien de but, le Brésilien envoie un plat du pied sans regarder le placement de Yohann Pelé. Le ballon vient finalement mourir dans les filets... pour le plus grand malheur des supporters marseillais, tous témoins d'un «CSC» qui restera dans les annales.

Pour se rassurer, les Olympiens pourront toujours se dire que les joueurs du F91 ont «réussi» la même performance avec deux buts contre leur camp contre le Milan AC, jeudi. À la différence que les joueurs luxembourgeois n'ont pas grand-chose à se reprocher dans l'engagement et la volonté de bien faire en Europa League.

VİDEO | Luiz Gustavo’yu kıskanan Bouna Sarr, kendi ağlarını havalandırıyor. pic.twitter.com/w3ZJahJrdv — Ligue 1 Türkçe (@Ligue1_Turkce) 29 novembre 2018

(th/L'essentiel)