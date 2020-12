«La concurrence nous a fait bien progresser»

«L'essentiel»: Comment expliquez-vous ce bon début de saison? Victorien Angban: Ça fait deux ou trois ans que nous avons le même noyau dur avec quelques joueurs qui viennent s'ajouter chaque année. Cette saison, je trouve qu'il y a plus de sérieux et plus d'envie.

Qu'est-ce qui a changé avec le retour d'Antonetti sur le banc mi-octobre? Avec Frédéric Antonetti, il n'y a pas de titulaires et de remplaçants. Avant celui qui jouait ne se battait pas à l'entraînement, il savait qu'il allait jouer, mais avec Antonetti, tout le monde peut se retrouver sur le banc. Cette concurrence nous a fait progresser.

Vous êtes-vous fixé de nouveaux objectifs? L'entraîneur nous a dit que chaque année il y avait une équipe surprise qui peut terminer 7e ou 8e. Il n'a pas dit que ce serait nous, mais nous a dit qu'on devait faire ce qu'il fallait pour saisir notre chance.

Individuellement, êtes-vous satisfait de votre saison? J'ai progressé dans la récupération du ballon. Je me projette plus vers l'avant, mais j'aimerais devenir plus décisif.

Comment vous êtes-vous retrouvé à Chelsea à 16 ans? J'avais joué la Coupe du monde des U17 avec la Côte d'Ivoire. C'est là que Chelsea m'a repéré. À Londres, tout était différent de la Côte d'Ivoire, Didier Drogba et Salomon Kalou m'ont beaucoup aidé à m'adapter.

À Chelsea vous avez enchaîné les prêts, comment avez-vous vécu cela? C'est frustrant, vous devez vous adapter quand vous arrivez dans un nouveau pays et une fois que c'est le cas la saison est déjà terminée. C'est pour gagner de la stabilité que j'ai décidé de rester à Metz.

(Recueilli par Nicolas Grellier)