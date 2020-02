Dortmund battu, l'équipe accuse le coup

Samedi 8 février

Deuxième défaite en cinq jours pour Dortmund: le Borussia a subi un nouveau revers à Leverkusen (4-3) samedi en Bundesliga après son élimination surprise par le Werder en Coupe (3-2) et accuse le coup à dix jours de son match aller de C1 face au Paris SG. Dortmund a mené deux fois au score, inscrit trois buts mais n'a pu s'imposer face au Bayer. La faute à une minute de flottement fatal pendant laquelle les Schwarzgelben ont craqué coup sur coup sur une frappe de Leon Bailey puis une tête de Lars Bender (82e et 83e).

À 10 jours du premier 8e de finale de Ligue des champions de son histoire, l'Atalanta Bergame a consolidé sa 4e place et fait un pas de plus vers une nouvelle C1, en allant battre la Fiorentina 2-1 samedi lors de la 23e journée de Serie A. Les Bergamasques ont pris trois longueurs d'avance sur l'AS Rome, qu'ils recevront dès la prochaine journée. Les joueurs de Gian Piero Gasperini ont dû attendre la deuxième période pour prendre la mesure de la Fiorentina, qui a ouvert la marque avant la pause sur une belle frappe de Chiesa (1-0, 32e). L'Atalanta a égalisé par Zapata (48e), puis pris l'avantage via Malinovskyi (72e).

Valence a sombré à Getafe, corrigé 3-0 notamment grâce à un doublé du vétéran espagnol Jorge Molina (37 ans). Valence, qui a subi une pluie de tirs (22 dont 10 cadrés), a perdu tout espoir de revenir dans la rencontre quand, à 2-0, son latéral Alessandro Florenzi a été exclu (78e). Une mauvaise opération pour Valence (5e) qui pourrait voir Séville (4e), en déplacement dimanche chez le Celta Vigo, s'envoler à 5 longueurs et se hisser à hauteur de Getafe (3e).

Schalke, incapable de s'imposer face à la lanterne rouge Paderborn (1-1) dans son antre de Gelsenkirchen samedi, décroche de la course au top 4 de Bundesliga.

En battant Crystal Palace (3-1) samedi, en ouverture de la 26e journée, Everton se rapproche provisoirement des places européennes, objectif fixé par Carlo Ancelotti à son arrivée fin décembre. Ce cinquième succès en championnat de l'ère Ancelotti, pour deux nuls et une défaite, permet aux Toffees (7e) de n'avoir qu'un point de retard sur Tottenham, 5e et dernière équipe européenne pour le moment, même si les Spurs joueront la semaine prochaine en raison de l'étalement de la journée sur deux week-ends.

Malgré quelques réelles occasions, Angers n'a pas réussi à relever la tête vendredi, s'inclinant 2-0 face à Lille, sous les yeux du président du club, Saïd Chabane, mis en examen mercredi pour violences sexuelles aggravées. Victor Osimhen et Renato Sanches ont tous les deux marqué. Avec cette victoire, Lille poursuit sa belle série et remonte provisoirement au niveau de Rennes, qui reçoit Brest samedi et ne reste 3e que grâce à une meilleure différence de buts.

L'AS Rome n'y arrive plus: battue 4-2 par Sassuolo la semaine dernière, l'équipe de la capitale a de nouveau lourdement chuté vendredi à domicile face à Bologne, qui s'est imposé 3-2 en ouverture de la 23e journée de Serie A. Il y a 15 jours, la Roma était sortie frustrée du Derby face à la Lazio, archi-dominé mais conclu sur un match nul 1-1. Curieusement, cette très bonne performance n'a pas donné d'élan au club giallorosso, au contraire. Depuis, l'équipe de Paulo Fonseca a donc perdu deux matches, encaissant sept buts au passage. La Roma reste 5e, avec le même nombre de points que l'Atalanta Bergame (4e), qui affrontera samedi la Fiorentina.

