Amputé d'une jambe, il dit adieu à sa carrière pro

La crise sanitaire entraîne de multiples conséquences. Pour Rodrigo Alain Cuevas, elle a causé l’arrêt de sa carrière de footballeur. Cet attaquant de 23 ans, qui évolue au Ciervos Chalco FC (D3 mexicaine), est l’une des victimes collatérales de l’engorgement des hôpitaux. Après s’être électrocuté chez lui avec un courant à haute tension, il a subi des brûlures au troisième degré. «J’ai reçu une décharge électrique qui est entrée par la tête et qui est sortie par le pied gauche», explique-t-il dans un long texte sur Facebook.

Problème: aucun hôpital de la région ne se trouvait en mesure de l’accueillir, en raison des fortes affluences générées par la Covid-19. Grâce à sa marraine, elle-même médecin, il a pu être transféré à Culiacán, à plus de 1 000 km de Mexico. Au bout de trois jours, il lui a été annoncé que sa jambe était trop infectée et qu’il fallait recourir à l’amputation.

«Les médecins ont dit qu’il n’y avait pas le temps»

«Au début, mes parents ne voulaient pas, témoigne-t-il. Ils voulaient un deuxième avis, parce qu’ils savent ce que le football signifie pour moi, mais les médecins ont dit qu’il n’y avait pas le temps. À ce moment-là, des milliers de choses me passaient par la tête. Je pensais à l’arrêt de ma carrière de footballeur, qu’elle était courte, je me demandais pourquoi cela m’arrivait à moi, aux sacrifices que j’ai fait pour arriver à un niveau professionnel.»

Rodrigo Alain Cuevas s’est finalement rangé du côté des médecins. «À ce moment-là, j’ai reçu une grande leçon de vie: même si vous aimez tellement faire quelque chose, pratiquer un sport ou quoi que ce soit, vous ne devez jamais le mettre au-dessus de votre vie.»

«Cet incident éloigne Alain du terrain, mais pas de l’équipe»

Même si l’intéressé doit dire adieu à son rêve, il préfère voir l’aspect positif de la situation: «Les choses arrivent pour une raison, il y a toujours un destin et un pourquoi. On ne peut pas être vaincu ou tomber dans la dépression. Il faut voir le côté positif des choses et faire confiance à Dieu, parce que c’est le plus sage et puissant.»

Rodrigo Alain Cuevas a reçu de nombreuses marques de soutien, notamment de la part du Ciervos Chalco FC: «Au club, nous avons été proches d’Alain à chaque moment de cette épreuve difficile. La priorité a toujours été de préserver sa vie, de l’accompagner, de l’aider, de le respecter et de le soutenir à chacune des décisions difficiles et courageuses qu’il fallait prendre. [...] Cet incident éloigne Alain du terrain, mais pas de l’équipe. Nous l’accompagnerons en tant que coéquipier et membre de la famille pour le match le plus difficile auquel il ait pris part et dont nous savons qu’il ressortira victorieux comme le champion qu’il a toujours été.»

(L'essentiel/Sport-Center)