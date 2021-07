Mbappé ne veut pas prolonger à Paris en l'état

Mauvaise nouvelle pour le PSG. Son attaquant vedette Kylian Mbappé a décidé de ne pas prolonger son contrat pour l'instant, laissant le club de la capitale française dans une situation de grande incertitude, rapporte L'Équipe. Le joueur en fin de contrat en 2022 en aurait informé les membres du PSG avant de partir en vacances après son Euro décevant et l'élimination des Bleus. Paris ne veut surtout pas voir son joyau partir libre à l'issue de la saison prochaine.

Mais le club ne veut pas non plus s'en séparer avant, bien conscient de la valeur sportive du joueur. Or, Mbappé l'a également confirmé à ses dirigeants: il ne forcera pas un transfert cet été et honorera bel et bien sa dernière année de contrat, avant de prendre une décision sur son avenir, probablement en cours de saison.

Une grosse prime à la signature en 2022?

«Je vais être clair: Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre», avait déclaré le président Nasser al-Khelaifi, qui a décidé de se charger lui-même de ce dossier hautement important pour l'image du Qatar, à un an et demi de la Coupe du monde 2022.

Kylian Mbappé aurait tort de se précipiter. Le fait de partir libre lui offrirait une énorme prime à la signature dans son prochain club, possiblement le Real Madrid, et la situation financière compliquée des clubs de football dans le contexte du Covid ne facilite pas un transfert record. Cette nouvelle fragilise en tout cas le directeur sportif du club parisien Leonardo, avec qui Mbappé aurait décidé de rompre le dialogue. Le feuilleton ne fait que commencer...

(th/L'essentiel)