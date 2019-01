Chelsea rejoint Manchester City en finale

Après Manchester City, tenant du titre et vainqueur 10-0 sur les deux matchs (9-0 et 1-0) face au petit Burton Albion, c'est au tour de Chelsea de rejoindre la finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Vaincus 1-0 à l'aller, les Blues ont dominés les Spurs 2-1 au match retour, mercredi soir et se qualifient aux tirs au but, la règle du but à l'extérieur n'étant pas appliquée dans cette compétition.

Chelsea avait bien entamé sa rencontre et remonté son but de retard dès la 27e par son champion du monde NGolo Kante. Eden Hazard avait doublé la mise à la 38e et les Blues avaient atteint la pause avec un avantage de 2-0. Fernando Llorente avait réduit le score à la 50e pour emmener son équipe aux tirs au but.

La finale se jouera le dimanche 24 février à Wembley.