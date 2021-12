Barça-​​Naples et Porto-​​Lazio en Ligue Europa

Avec la création d'une nouvelle compétition européenne, l'UEFA a un peu complexifié l'organisation de ses compétitions. Ainsi, les troisièmes de groupe de Ligue des champions ne sont pas qualifiés pour la Ligue Europa, mais pour des barrages leur permettant d'éventuellement décrocher un billet pour les 8e de finale. Les équipes ayant terminé deuxièmes de leur groupe en Ligue Europa joueront aussi les barrages, les premiers étant directement qualifiés pour les 8e de finale.

Vous arrivez à suivre? Quoi qu'il en soit, l'UEFA a procédé ce lundi au tirage au sort des barrages, qui se disputeront les 17 et 24 février prochains et dont les vainqueurs seront qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue Europa. Et ce tirage a accouché de belles affiches. Avec notamment un affrontement entre le FC Barcelone et Naples ou encore entre le FC Porto et la Lazio. Leipzig affrontera la Real Sociedad et le Sheriff Tiraspol de Sébastien Thill jouera contre les Portugais de Braga.

Le tirage complet

FC Séville - Dinamo Zagreb

Atalanta - Olympiakos

Leipzig - Real Sociedad

Barça-Naples

Zenith-Betis

Borussia-Rangers

Sheriff-Braga

Porto-Lazio



Et en Ligue Europa Conference?

Ce même principe de barrage d'accession aux 8e de finale est appliqué à la C4, la toute nouvelle Ligue Europa Conference, avec des affiches qui font moins rêver. Voici le programme. Les vainqueurs rejoindront, là aussi, les premiers de groupes de la phase de poule en 8e.

Marseille-Qarabag

PSV Eindhoven - Tel Aviv

Fenerbahçe-Slavia Prague

Midtjylland-PAOK

Leicester-Randers

Celtic-Bodø/Glimt

Sparta Prague-Partizan

Rapid Vienne-Tottenham



(L'essentiel)