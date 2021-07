Cristiano Ronaldo est le mieux payé sur Instagram

En une année, Cristiano Ronaldo est passé de la troisième à la première place des personnalités les mieux payées sur Instagram. Le joueur de foot portugais pourrait tout à fait gagner sa vie uniquement en faisant de la publicité pour diverses marques sur le réseau social. Il peut en effet demander 1,6 million de dollars par post, rapporte The Guardian.

Le sportif de 36 ans est suivi de Dwayne Johnson qui peut facturer 1,52 million de dollars le post et Ariana Grande, dont le post peut coûter jusqu’à 1,51 million de dollars. En un an, Cristiano Ronaldo peut empocher plus de 40 millions de dollars grâce à Instagram, soit 10 millions de plus que son salaire à la Juventus de Turin.

Le 18 juin, le sportif est devenu la première personnalité à atteindre 300 millions d’abonnés sur Instagram.

(L'essentiel/jfa)