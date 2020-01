«Je n'arrive pas à croire que j'ai eu l'or dans ces Jeux»

«L'essentiel»: Comment vivez-vous ce sacre aux JO de la Jeunesse? Une première pour le Luxembourg... Nicolas Elgas: Je suis très fier d'avoir gagné cette médaille. Je n'arrive pas à y croire. Je suis tombé dans la bonne équipe. Un vrai collectif.

Est-ce particulier de gagner avec des joueurs d'autres nationalités? Au départ, personne ne se parlait. Certains ne comprenaient même pas l'anglais. Mais le hockey est un langage universel. Après le premier entraînement, c'était parti. Et on est devenus de bons copains.

Avez-vous pu peser dans cette équipe? J'ai marqué trois buts dans le tournoi, dont le premier de la finale que nous avons gagnée (10-4) et j'ai donné quelques passes décisives. Nous avons fini la compétition avec huit victoires pour une défaite.

Qu'est-ce qui change en hockey sur glace 3x3? Le jeu est plus rapide et il y a plus de buts. Il n'y a pas vraiment de postes. On joue dans de petits espaces et les mises en échec sont interdites.

Aviez-vous déjà joué dans ce format au Luxembourg? Oui, en particulier quand nous n'étions pas assez nombreux à l'entraînement. C'est idéal pour les petits pays.

Comment êtes-vous arrivé au hockey sur glace? J'ai toujours patiné et je me suis mis au hockey à 9 ans, chez les Huskies.

Quels sont vos projets? J'ai envie de progresser en hockey et pour cela je voudrais partir l'an prochain en centre de formation à Cologne.

