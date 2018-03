Un exploit ou la porte pour Berchem

Pas de place pour les regrets. Vaincu nettement (32-25) samedi dernier, sur le terrain de l'AEK Athènes, en quarts de finale aller de la Challenge Cup, le HC Berchem tentera tout samedi, à Crauthem, pour refaire son retard de sept buts et arracher sa place en demies.

«On y croit encore. Nous nous sommes bien entraînés cette semaine et nous avons analysé les erreurs commises en Grèce», insistait l'international luxembourgeois Tun Biel, 23 ans. Il y a pas mal de petites choses à corriger. Il faudra être vraiment concentré dès le début du match, et ne pas se précipiter. Faire les bons choix, collectivement, moi le premier», soulignait le Berchemois, dont l'équipe très jeune sera à nouveau privée des expérimentés Christo Tsatso et Guillaume Geoffroy.

«Au match aller, nous nous sommes un peu laissé impressionner par le public, nous avons raté notre début de match, mais ils ne nous étaient pas si supérieurs», positive Tun Biel, bien décidé à savourer ce quart de finale européen. «C'est une première pour le club et une chance pour nous d'y participer». Afin d'y croire, les Berchemois pourront invoquer le souvenir de leur 2e tour en 2015. Battus 32-30 à l'aller chez les Néerlandais de Zwartemeer, ils étaient menés 15-20 à la pause au retour. Et ils s'étaient qualifiés (29-27). «L'objectif, c'est gagner de sept-huit buts et d'aller en demies. Rien d'autre», concluait Biel.

(Nicolas Martin/L'essentiel)