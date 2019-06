Andy Schleck espère attirer des grands noms

«C'était la meilleure édition depuis que je suis là». Andy Schleck, directeur de l'organisation, était satisfait dimanche après l'arrivée du Skoda-Tour de Luxembourg. Selon lui, le spectacle a été au rendez-vous durant cette édition, qui a accouché d'un «beau vainqueur» avec Jesus Herrada. «Même si je n'aime jamais quand un coureur gagne deux étapes de suite, je préfère que cela change un peu», glisse-t-il ironiquement.

Plus sérieusement, l'ancien cycliste estime qu'il est «bien de voir gagner un coureur qui a de la reconnaissance à l'international, cela amène de la publicité sur la course». Jesus Herrada a notamment remporté une étape sur le Dauphiné en 2016 et porté le maillot rouge sur la Vuelta pendant deux jours l’an dernier. Il se satisfait du niveau des Luxembourgeois, certes un peu en retrait mais «qui se sont bien battus sur toutes les étapes». Selon lui, Pit Leyder, 22 ans, a «manqué d’expérience» et a perdu gros dans l’étape de samedi», sans quoi il aurait pu «briguer le podium final».

Un format identique, un calendrier modifié?

Bien sûr, le niveau de la course a beaucoup fait parler avant et pendant l'épreuve, de nombreux observateurs regrettant l'absence d'équipes WorldTour. «On aurait aimé voir davantage de public sur certaines étapes, mais on ne peut pas comparer avec l’époque où il y avait Kim Kirchen, mon frère, moi-même ou même Lance Armstrong au départ».

Pour améliorer les choses, Andy Schleck compte sur la réforme à venir du calendrier. Il espère que le Skoda-Tour de Luxembourg intégrera dès l'an prochain la ProSeries, la future deuxième division du cyclisme mondial, juste derrière les plus grandes courses. Cela devrait garantir un plateau plus relevé. La réponse devrait tomber «fin juillet». Le format de course resterait le même, sur cinq jours, mais le calendrier pourrait être revu, avec une épreuve luxembourgeoise organisée «soit à peu près au même moment, soit en septembre».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)