«La famille du basket doit enfin se réunir»

«L'essentiel»: Comment avez-vous vécu les décisions prises jeudi par la FLBB concernant les titres et les relégations? Chris Wulff: Je ne pense pas que le conseil d'administration ait pris ces décisions pour fâcher les clubs. Il voulait bien faire mais nous avons raté l'occasion de réunir la famille du basket dans ce contexte de crise pour faire ressortir du bon de ce chaos.

Est-il vraiment possible de trouver un consensus entre des clubs qui ont tous leurs intérêts? On a vu dans le passé que c'est très dur de réunir les clubs et la fédération autour d'un intérêt général. Mais là, on est tous dans le même bateau. Le contexte fait que c'est le moment d'essayer de voir plus loin. Beaucoup sont prêts à accepter davantage d'innovations.

Quelle option privilégiez-vous? En ProA allemande, ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de relégation. Pour ne pénaliser aucune équipe qui n'a pas pu finir sa saison. Depuis des semaines, il ya eu des tas de propositions. On pourrait passer à 12, 13, 14 clubs en Total League, quitte à rééquilibrer à l'avenir. La situation aurait pu être une chance. J'aimerais une ligue à douze et des play-offs premier contre huitième, deuxième contre septième... Et je fusionnerais N2 et N3.

Fallait-il un champion? Non pour moi ni champion ni vainqueur de la Coupe. Si la Fédération changeait d'avis elle ne perdrait pas de crédit. Je suis pour qu'on trouve les bonnes décisions ensemble. Il y a des tas d'idées: intégrer les finalistes de cette saison à un Final Four l'an prochain, ou faire autrement en faisant une place au calendrier à un tournoi de charité au profit des clubs et leurs bénévoles.

Votre club, refuse de jouer une finale de la Coupe à Kayl en début de saison prochaine... Pour moi la Coupe est une compétition de prestige. Beaucoup de billets étaient déjà vendus. Je voudrait qu'on trouve une solution avec les clubs, inventer quelque chose qui permette au basket luxembourgeois d'en ressortir plus fort. Que les valeurs du sport et du basket prennent le dessus sur les intérêts particuliers.

Et si c'était un voeu pieux et que la FLBB préférait rester sur ses positions? Ce serait vraiment dommage. Il faut sortir de cette situation par le haut. Que les clubs arrêtent de pointer du doigt la fédération et inversement. On était dans une bonne période pour le basket avec du monde aux demies de la Coupe, pour voir l'équipe nationale et un championnat serré. Ce serait dommage de tout gâcher.