«Tout Dudelange est avec toi»: le F91 soutient Andy

Les joueurs du F91 ne sont pas restés insensibles à la violence subie par Andy, élève du lycée Nic-Biever de Dudelange. Dans une vidéo postée vendredi, ils lui ont affiché leur soutien et affirmé leur volonté de combattre le harcèlement et la violence. En plus de ce message encourageant tenu par Chris Stumpf, le jeune garçon recevra un maillot dédicacé par toute l'équipe, brandi par Jordann Yéyé dans la vidéo. «Force à toi et tout Dudelange est avec toi», a conclu l'attaquant avant que toute l'équipe ne lève le poing en lançant un «courage Andy», à l'unisson.

Une initiative saluée sur les réseaux. Des centaines de «bravo» ont accompagné le message et nombreux ont été les internautes à saluer «un beau geste».

Pour rappel, la vidéo qui montre le jeune élève humilié et frappé a fait le tour de Snapchat et suscité une vive émotion dans tout le pays. Le lycée a indiqué que deux élèves impliqués avaient d'ores et déjà été interrogés par la police grand-ducale.

(mc/L'essentiel)