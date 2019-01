Gerson Rodrigues pose avec son nouveau maillot

Après avoir été le premier joueur luxembourgeois à évoluer en Moldavie, Gerson Rodrigues (23 ans) est désormais le premier à avoir signé dans un club japonais. L'attaquant international, huit buts en 22 matches au Sheriff Tiraspol, s'est en effet engagé avec le Jubilo Iwata, pour une durée de trois ans, après avoir passé une visite médicale qui s'est avérée concluante.

L'ex-joueur du Fola a participé ce mercredi, à son premier entraînement avec sa nouvelle équipe. Il a rejoint le groupe qui prépare activement la nouvelle saison, dont la première journée est prévue le samedi 23 février 2019.

Very excited for this new challenge!@Jubiloiwata_YFC pic.twitter.com/jU1MvHkkZC