«Peu de monde croyait en nos chances de passer»

Auteur de plusieurs arrêts décisifs, dont un penalty stoppé durant la rencontre et un autre pendant la séance de tirs au but, le gardien de Dudelange, Jonathan Joubert, a le triomphe modeste.

L'essentiel: Quel sentiment domine chez toi après cette nouvelle qualification pour la phase de poules de la Ligue Europa?

Jonathan Joubert: C'est forcément beaucoup de fierté d'être arrivé «au bout», d'autant plus que pas grand monde ne croyait en nos chances d'y arriver. L'équipe a été bouleversée à l'intersaison et malgré tout, nous avons réussi à trouver rapidement la cohésion nécessaire pour être performants.

Sur le plan personnel, est-ce une revanche sur le sort, alors qu'une blessure t'avait empêché de participer à l'aventure de la saison dernière?

Je ne le vois pas comme ça. Les blessures font partie intégrante d'une carrière mais c'est vrai que pendant ce temps, je me suis fait tout petit et j'ai bossé dur. Je suis allé chaque jour en salle de musculation - ce qui n'est pas ma tasse de thé - pour revenir encore plus fort.

«Je rêve d'un club anglais»

Peut-on encore parler d'exploit pour Dudelange, compte tenu de l'épopée de la saison dernière?

Complètement! On ne va pas banaliser une qualification en Ligue Europa... Avec un tout nouveau groupe, ce n'était pas gagné d'avance. C'est tout à l'honneur du coach et du staff d'avoir réussi à trouver la bonne formule aussi rapidement.

Comment avez-vous fêté la qualification?

On a dîné ensemble et on a terminé la soirée en boîte, c'était bien le minimum! Aujourd'hui (NDLR: vendredi), on fera un léger décrassage et samedi, il sera temps de penser à notre prochain match de championnat, dimanche, contre le Racing.

Quels adversaires souhaites-tu affronter en phase de poules?

Je rêve d'un club anglais, style Arsenal ou Manchester United. Je prendrais bien aussi l'APOEL Nicosie, histoire d'aller chercher quelques points ou alors carrément trois gros... Mais je préférerais éviter les clubs des pays de l'Est!

(pp/L'essentiel)