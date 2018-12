Face à la pénurie d'arbitres le basket innove

«En début de saison, la situation était critique. Sur certains matches de jeunes il n'y avait pas d'arbitre», raconte Marc Mouton, qui préside l'Association des arbitres de basket-ball luxembourgeois (AdABL). Depuis, les choses se sont un peu arrangées, avec l'apport des 35 candidats du dispositif Project 10. Son principe: offrir à chacun la possibilité de s'essayer à l'arbitrage avec l'aide d'un tuteur confirmé lors des dix premiers matches. Ceux qui auront accroché recevront dans un second temps la formation de cycle inférieur d'une vingtaine d'heures à l’École nationale de l’éducation physique et des sports (ENEPS).

Des forces vives, dès 14 ans, qui aident à enrayer une pénurie qui menace aussi le plus haut niveau. «On compte 95 arbitres, hors Project 10. Environ 45 pour le plus haut niveau. La plupart ont deux convocations par week-end, et officient parfois en semaine. Selon leurs possibilités, ils sifflent 45 à 120 matches par saison. Il faudrait 120 à 130 arbitres pour assurer la saison et ménager un peu les plus sollicités», note Marc Mouton, arbitre international.

Pour attirer ces jeunes, l'argument financier ne peut être central (20 euros par match en minis-scolaires, 65 euros en Total League masculine plus les frais). «Mais beaucoup commencent à arbitrer en poussins dans leur club et aiment ça, raconte Marc Mouton. Il faut les fidéliser et les protéger face aux invectives de spectateurs ou de parents. Certains arrêtent à cause de ça», conclut-il.

(Nicolas Martin/L'essentiel)