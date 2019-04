Gréngewald-​​Hostert a toujours faim

Menée (1-0) par le T71 en finale de Total League féminine, Gréngewald-Hostert tentera ce mardi (19h) de rester en course pour le titre, après avoir déjà atteint la finale de la Coupe. Pas mal pour une équipe qui évoluait il y a deux saisons... en Nationale 2.

«En montant, nous avons fait les efforts pour rester dans l'élite», raconte le secrétaire du club, Claude Wilwerding. Tessy et Lisy Hetting sont arrivées en 2017/2018 conduisant l'équipe en play-offs. Puis le club a attiré un coach référence, Hermann Paar, après son passage à Sarrelouis (Bundesliga) et à la tête de l'équipe nationale féminine allemande, et l'internationale luxembourgeoise Anne Simon (Sarrelouis). Et le club a pu compter sur ses forces vives.

Au tour des hommes?

«Nous récoltons les fruits d'un projet débuté il y a une dizaine d'années. Des initiations ont permis d'élargir nos cadres jeunes. Nous avons instauré un concept, une identitée partagée par les coaches du club», précise Claude Wilwerding. Avec une équipe dirigeante renouvelée, des bénévoles mobilisés, des coaches mieux formés et un budget doublé en quelques années pour dépasser les 300 000 euros, Gréngewald a pris de l'épaisseur.

De quoi devenir une nouvelle place forte? «On l'espère, mais dès la saison prochaine ce sera différent. Il n'y aura plus d'effet de surprise», ajoute le secrétaire. Prochain défi: faire monter l'équipe masculine (6e de N2) dans l'élite la saison prochaine. Avec un nouveau coach renommé, l'Allemand Frank Baum.

(Nicolas Martin/L'essentiel)