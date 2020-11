«Le Covid crée l'incertitude chez les skieurs»

«L'essentiel»: Comment votre préparation se passe? Matthieu Osch: On est contents de pouvoir skier pour l’instant, donc on essaie d’en profiter. Je ne monte pas sur les skis plus de quatre ou cinq jours par semaine car c'est très intensif de s'entraîner sur un glacier situé à 3 000 mètres d'altitude. Les autres jours je fais de la récupération.

Le Covid a-t-il des conséquences sur le ski? Le problème c’est que les remontées mécaniques peuvent rester ouvertes pour les skieurs qui font de la compétition mais n'accueillent pas de touristes. Ce n’est pas rentable d’ouvrir les stations et certaines restent fermées. Ça a créé pas mal d'incertitudes chez les skieurs.

Quand allez-vous débuter la compétition? Les premières courses se sont déjà déroulées en Italie. J’espère pouvoir débuter en décembre dans des courses du calendrier de la Fédération internationale de ski (FIS). Certaines courses seront peut-être ajoutées au dernier moment, donc j'essaie de rester flexible.

Quels sont vos objectifs cette saison? Je veux décrocher mon billet en géant et en slalom pour les JO 2022. Les qualifications vont débuter à partir du mois de janvier. J’espère aussi aller aux Mondiaux 2021 en Italie et y faire un bon résultat.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)