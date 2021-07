Le Fola s'impose grâce à une énorme bourde

Une semaine après son crash à Gibraltar face aux Lincoln Red Imps en Ligue des champions (5-0), le Fola Esch a repris pied en s'imposant face au Chakhtior Soligorsk au 2e tour qualificatif aller de la Ligue Europa Conférence (1-2).

Les recrues ont été à l'honneur avec l'ouverture du score de Michael Omosanya à la réception d'un centre en retrait de Stefano Bensi (18e, 0-1), puis la réalisation de Mirza Mustafic (44e, 0-2). Un but du break des plus étranges puisque la frappe lointaine du milieu bosnien semblait se diriger droit vers le gardien Aleksandr Gutor, mais celui-ci a tout de même plongé et laissé le ballon rentrer dans son but.

Cette erreur inexplicable permet au Fola d'aborder le match retour jeudi prochain (19h30 à Esch) avec une avance, malgré la réduction de l'écart d'Igor Stasevich après un beau mouvement collectif (67e, 1-2). Le vainqueur de la double confrontation affrontera au 3e tour les 5 et 12 août les Nord-Irlandais de Linfield ou les Bosniens de Borak Banja Luka.

(Tom Vergez/L'essentiel)