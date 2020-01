Florent Manaudou et ses souvenirs du Luxembourg

L'essentiel: Qu’avez vous pensé de votre 50 m, samedi?

Florent Manaudou: C’est ma première compétition en grand bassin, je suis heureux d’avoir gagné, je suis content d’avoir fait 21’’56, maintenant le problème c’est que je vais vouloir nager plus vite à chaque compétition et que ce temps est déjà très bon.

Vous aviez déjà nagé en 21’’56 dès le mois de janvier?

Non je ne pense pas. Après tout est différent, je n’aime pas trop comparer les saisons. En 2016 j’ai très bien nagé en janvier et je finis 2e aux JO. En 2012 je nageais 22’’30 et j’ai gagné les Jeux. Donc il n’y a pas vraiment de comparaisons possibles.

Quelle était l’idée sur cette compétition?

De prendre des repères. Je suis beaucoup plus satisfait de mon 50m où j’ai pu mettre les choses en place. Là, je perds un peu le tempo, je ne suis plus trop sur mon rythme, je pioche un peu à la fin. Ça a été plus dur de nager 21’’56 ce soir (samedi, NDLR) à fond que 21’’91 ce matin où je savais que je passerai en finale, donc j’ai pu essayer des choses.

C’est votre première à l’Euro Meet, qu’avez vous pensé de la compétition?

Quand je gagne je suis toujours content (Rires). Non c’est une bonne compétition, le bassin est très bien, les plots sont très hauts ce qui m’avantage vu que je suis un petit peu lourd. On a de la place dans le bassin et c’est bien organisé. J’ai participé à de nombreux événements et je pense que c’est une piscine qui peut accueillir un championnat d’Europe sans problème.

Reviendrez-vous?

Oui, si je suis encore nageur et que mon groupe décide de revenir au Luxembourg, j’essaierai d’être du déplacement.

Vous avez eu le temps de visiter un peu la ville?

J’ai voulu regarder le ciel aujourd’hui mais il y avait un peu trop de brouillard et je n’ai pas pu voir le haut des buildings. Franchement, c’est une belle ville et un beau pays. Je suis souvent passé par le Luxembourg car ma mère est hollandaise et on allait en Hollande par le Luxembourg. Je connais ce pays surtout de l’intérieur de la voiture en regardant le paysage.

(Propos recueillis par Nicolas Grellier/L'essentiel)