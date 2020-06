Une Total League à 12 avec de nouveaux play-​​offs

Cette fois, c'est décidé. S'ils n'avaient pu se mettre d'accord lors d'une première assemblée générale de la Fédération luxembourgeoise de basket (FLBB) mi-mai, les clubs ont décidé samedi à une large majorité (73% des voix) que la Total League masculine se jouerait la saison prochaine à douze équipes.

L'Amicale et Contern qui n'avaient pas pu défendre leurs chances jusqu'au bout en raison de l'interruption mi- mars pour cause de Covid échappent à la relégation. La Résidence Walferdange et le Telstar Hesperange sont promus. Pas Soleuvre qui serait monté si l'option à treize clubs avait été retenue. Après une saison régulière de 22 journées, les play-offs suivront selon le principe 1er contre 8e, 2e contre 7e, 3e contre 6e, 4e contre 5e... au meilleur des cinq manches. Et ainsi de suite jusqu'en finale. Seuls huit clubs joueront en N2, avec deux possibilités de montées directes et une via un barrage contre le 10e de l'élite.

Autre décision majeure, alors que certains clubs réclamaient de limiter à deux le nombre de joueurs non JICL (non formés localement) par équipe sur le parquet simultanément, la proposition a été rejetée de justesse (51 %) et la règle de trois non-JICL demeure.

Côté féminin, ça bouge aussi. Après la saison régulière à neuf équipes (puis dix en 2021/2022) les play-offs se joueront comme chez les hommes selon le mode 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.

Enfin, la décision de désigner champions 2019/2020 le Basket Esch chez les hommes et Etzella chez les dames, en tête de la poule titre des play-offs, a été entérinée.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)