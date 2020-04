Au Luxembourg, le foot veut prendre le temps de réfléchir

Alors que la Fédération luxembourgeoise de football (FLF) a décidé de mettre un terme aux championnats des jeunes, rien n’a encore été décidé pour les seniors. Son président, Paul Philipp, comprend bien la position des clubs qui veulent savoir quand la compétition va reprendre et surtout si elle va reprendre.

«En milieu de semaine dernière, nous avons encore eu une discussion avec l’UEFA et les 55 autres fédérations par vidéo-conférence et la position de l’UEFA est claire: on doit essayer par tous les moyens de reprendre la compétition et de la terminer sans mettre la santé des personnes en danger, explique-t-il. Pour le Luxembourg, la situation est différente d’autres grandes nations européennes, dont les enjeux financiers liés notamment aux droits télé sont conséquents. On a suspendu les compétitions jusqu’au 27 avril et dans l’état actuel des choses et sans connaître l’évolution de la crise sanitaire, on ne peut rien dire. Mais on ne pourra pas reporter éternellement».

Paul Philipp exclut par ailleurs une reprise à huis clos: «C’est un sentiment personnel, mais si je ne veux pas que l’on joue avec la santé des supporters, je ne veux pas non plus prendre des risques avec les joueurs, les arbitres et les officiels. On doit refaire le point dans quinze jours avec l’UEFA et on verra ensuite avec le conseil d’administration de la FLF ce que l’on envisage». Le président du F91 Dudelange, Romain Schumacher, regrette le manque d’informations de la fédération: «On a beaucoup de problèmes à régler et je trouve que la fédération n’est pas là alors que l’on a besoin d’elle. Terminer à huis clos? Je ne vois personnellement pas où est le problème, quand on voit les assistances confidentielles de certaines rencontres. Il y a bien d’autres choses à penser… ».

(Jean-François Servais/L'essentiel)