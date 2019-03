Yannick Lieners, un champion hors norme

Une leçon de courage et de persévérance. Voilà ce qu'a donné Yannick Lieners samedi au Bambësch pour s'offrir son premier titre national seniors en cross-country, comme Liz Weiler (CAD) côté féminin. «Cela fait 21 ans que je fais de l'athlétisme. Je n'avais jamais été champion de cross en seniors. J'ai souvent été sur le podium et je courais depuis des années après ce titre. J'ai 31 ans, il ne me restait pas dix occasions. C'est l'une de mes plus belles victoires», racontait l'athlète du CA Belvaux.

Un succès contre vents et marées. À la hauteur de son incroyable ténacité. Atteint d'une leucémie depuis 2014, Yannick Lieners s'entraîne malgré un traitement lourd toutes les douze heures. «Après trois ans, j'ai pu l'arrêter en 2018, mais j'ai eu une rechute et j'ai dû reprendre il y a six mois pour trois ans», raconte Lieners. Comme si cela ne suffisait pas, il y a eu cette blessure au mollet mi-mars et le transfert du championnat d'Esch au Bambësch pour raisons météo. «Je m'étais entraîné tout l'hiver au Ellegronn. Le terrain m'y était favorable. De favori je suis devenu outsider au Bambësch qui convient mieux à Pol Mellina ou Christophe Kass».

Une accélération au 3e des huit tours (10 420 m), une autre au 4e et Lieners a pris jusqu'à 35" d'avance. «J'étais en surrégime. Dans les deux derniers tours, j'ai explosé». Dans l'ultime boucle, il lâche 15" à Kass, tenant du titre, mais en conserve sept (34'40") sur l'athlète du Fola et 1'02" sur Mellina . «Je n'ai jamais autant souffert dans un cross», assurait le nouveau champion resté cinq minutes au sol, une fois la ligne franchie. Le temps de réaliser un peu l'ampleur de son exploit.

(Nicolas Martin/L'essentiel)