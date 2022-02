Les frères Thill sont en sécurité à Budapest

Les deux frères Olivier et Vincent Thill évoluent à Poltava, une ville au sud-est de Kiev et ont tout fait pour quitter la région afin de se mettre en sécurité. Ils ont d'abord pensé pouvoir prendre le bus puis le train (l'espace aérien étant fermé) mais se sont finalement rabattus sur la voiture, ont-il confié à L'essentiel.

«Je veux juste retourner au Luxembourg, être avec ma famille et oublier tout ça le plus vite possible», avait lancé Olivier Thill. «On essaie juste de se sauver. De sauver la famille, les amis et de rentrer le plus vite possible». Si Olivier était seul, Vincent lui avait sa femme avec lui.

Olivier Thill a indiqué à L'essentiel qu'ils avaient passé la frontière ce samedi et qu'ils se trouvaient en sécurité à Budapest, capitale de la Hongrie. Un périple sans doute éreintant et angoissant. Ils vont maintenant pouvoir prendre un avion et rentrer au pays.

Olivier Thill a partagé son soulagement dans une story sur Instagram, relayé notamment par son frère Sébastien, qui évolue au Sheriff Tiraspol en Moldavie.

