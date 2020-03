Maxime Chanot exclu après... 3 minutes de jeu

Red card in the third minute to Maxime Chanot to start the 2020 season.



Maxime Chanot aurait certainement rêvé de meilleurs débuts pour la reprise de la Major League Soccer aux États-Unis. L'international luxembourgeois de 30 ans a en effet été exclu, après moins de trois minutes de jeu, lors de la rencontre opposant Colombus Crew et son équipe du New York City FC.

Une exclusion précoce relativement justifiée étant donné que l'attaquant de Colombus allait visiblement droit au but alors que Maxime Chanot était le dernier homme. Mais si l'on regarde les images de près, il n'est pas sûr et certain que le natif de Nancy voulait réellement commettre une faute sur son opposant. L'arbitre en a décidé autrement et le New York City FC s'est même incliné sur l'unique but du match tombé à la 53e minute de jeu (1-0).

(fl/L'essentiel )