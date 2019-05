Pas de grand nom mais un plateau équilibré

«Les préparatifs sont terminés, nous sommes prêts pour l’édition 2019», affirme Andy Schleck, directeur de l’organisation du Skoda-Tour de Luxembourg, après la présentation de l’épreuve ce mardi. Celle-ci se déroulera du 5 au 9 juin, avec un prologue et quatre étapes en ligne.

Comme l’an dernier, la course cycliste n’a pas réussi à attirer d’équipe du World Tour, la première division du cyclisme. «Bien sûr, nous vivons des sponsors et nous aimerions avoir des grands noms. Mais nous sommes en concurrence avec plusieurs autres épreuves à gauche et à droite, reconnaît Andy Schleck. En plus, les équipes sont moins fournies qu’avant, avec environ 23 coureurs, elles ne peuvent pas se permettre de s’aligner sur trois épreuves en même temps». Le Skoda-Tour a bien tenté de trouver une nouvelle date pour 2019, mais cela n’a pas pu se faire. «Nous réessaierons l’an prochain, dans le cadre de la nouvelle structure de l’UCI».

Meilleure retransmission télévisée

Le plateau de l’épreuve luxembourgeoise sera composé d’équipes de deuxième division, trois d’entre elles (Wanty-Groupe Gobert, Cofidis et Total-Direct Energie) participant ensuite au Tour de France en juillet. Les organisateurs espèrent que l’absence de grand coureur permettra une course débridée, comme l’an dernier lorsque l'Italien Andrea Pasqualon avait triomphé. «Cela devrait être équilibré. Il est difficile de dégager un favori, d’autant que les équipes n’ont pas encore toutes annoncé les coureurs qu’elles aligneront», reprend l’ancien cycliste luxembourgeois.

La décision devrait se faire dans l’étape-reine de Diekirch ou au Pabeierbierg, le lieu traditionnel de l’arrivée de la course le dimanche. La nouveauté de l’édition 2019 sera la retransmission télévisée, sur RTL, mais aussi sur Eurosport et Sporza. Cela pourrait donner davantage de visibilité et améliorer la notoriété de la course, selon l’organisation.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)