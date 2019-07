Le Luxembourg plonge pour un drôle de Mondial

«Du quoi?»: tentez d'expliquer à vos collègues que vous faites du rugby subaquatique et, passé un rire surpris, vous ne devriez pas échapper à cette réponse. Alors mieux vaut être pédagogue. Cela tombe bien Ben Greisen, 32 ans, est prof... de chimie. Il a découvert ce sport lors de ses études en Allemagne où la discipline est bien ancrée et fera partie de la première équipe du Luxembourg à disputer la Coupe du monde à partir de ce week-end à Graz en Autriche.

Tous les matchs peuvent être regardés en direct sur le channel youtube

«Au départ, les gens ont du mal à saisir comment on peut jouer sous l'eau. On les invite à nos entraînements à Bonnevoie et Hosingen», sourit-il. En rugby subaquatique, comme son nom ne l'indique pas, deux équipes tentent d'envoyer une balle ronde pleine d'eau salée, dans des sortes de paniers de basket au fond. Pendant deux fois quinze minutes.

Comment enchaîner les passes?

«Il y a six joueurs par équipe et six remplaçants au bord. La rotation est capitale entre ceux, au fond, qui en général y restent 30 à 40 secondes, ceux qui remontent respirer et le banc.», note Laure Stein, membre de l'unique club du pays (UWR Luxembourg) qui compte près de 25 joueurs et joueuses.

Difficile du coup d'enchaîner les passes. «C'est différent de l'apnée, c'est très mobile, on sprinte sans cesse», précise Ben Greisen. Le lien avec le rugby? Le contact. Ainsi entre 3,5 et 5 m de profondeur, on s'accroche, on se plaque. Tout est bon (ou presque) pour se prendre la balle ou pousser le gardien qui obstrue le panier avec son corps. «Il est interdit d'attraper le cou, le visage ou le matériel (masque, palmes tuba, bonnet). Celui qui n'a plus d'air lâche la balle, indique Laure Stein. C'est un peu violent mais avec l'eau, pas de blessures».

(Nicolas Martin/L'essentiel)