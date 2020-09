De grands noms sur le Skoda-​​Tour de Luxembourg

Avec huit équipes du World Tour engagées, il y avait de quoi s’attendre à quelques grands noms sur la 80e édition du Tour de Luxembourg. La liste des engagés, rendue publique lundi, est en effet alléchante. La Groupama-FDJ aligne les champions de France et du Luxembourg, Arnaud Démare et Kevin Geniets, AG2R La Mondiale viendra avec l’ancien maillot jaune du Tour de France Tony Gallopin, Lotto-Soudal se présentera avec John Degenkolb et Tim Wellens.

Un temps espérés, Jakob Fuglsang (Astana) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) ne seront finalement pas présents, au contraire des Belges Jan Bakelants et Xandro Meurisse (Circus– Wanty Gobert) et de l'Italien Diego Ulissi (UAE Team Emirates).

Côté Luxembourgeois, outre Geniets seront présents Ben Gastauer (AG2R), Alex Kirsch (Trek-Segafredo), Luc et Tom Wirtgen (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Ivan Centrone (Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole), Raphael Kockelmann (Voralberg Santic), ainsi que Colin Heiderscheid et Arthur Kluckers, qui courent pour l’équipe grand-ducale Leopard.

(Tom Vergez/L'essentiel)