L'étape et le Tour de Luxembourg pour Herrada

Jesus Herrada était bien le plus fort sur le Skoda-Tour de Luxembourg. Celui qui portait déjà le maillot jaune de leader depuis sa victoire de la veille à Diekirch s'est encore imposé dimanche à Luxembourg-Ville, au sommet du Pabaierbierg, lieu traditionnel d'arrivée de l'épreuve luxembourgeoise. L'Espagnol a surgi du peloton des favoris dans la très raide bosse finale, franchissant la ligne d'arrivée détaché. Il semblait même particulièrement serein, il a pris le soin de savourer son succès, tout sourire.

4e et dernière étape



1. Jesus Herrada

2. Jonathan Hivert à 2"

3. Pit Leyder à 2"

4. Andrea Pasqualon à 2"

5. Maurits Lammertink à 6" Classement général



1. Jesus Herradaà

2. Maurits Lammertink à 25"

3. Andrea Pasqualon à 36"

4. Anthony Turgis à 37"

5. Szymon Rekita à 44"

12. Pit Leyder à 1"20

Le coureur de 28 ans a devancé sur la ligne Jonathan Hivert (Total-Direct Energie), Pit Leyder (Leopard) et le vainqueur de l'année dernière Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert), arrivés deux secondes plus tard. Le lauréat de l'épreuve a tenu à remercier son équipe Cofidis, «qui a très bien contrôlé la course» dimanche, pour lui permettre de triompher. «Je remercie notamment Anthony Perez, qui s'est sacrifié dans le final». La formation française a dominé l'épreuve de la tête et des épaules, avec quatre succès d'étape sur cinq jours de course! Aux deux succès de Jesus Herrada, il faut ajouter les deux de Christophe Laporte lors du prologue et de la première étape.

Pit Leyder s'est illustré

Avec sa semaine bien maîtrisée, Jesus Herrada devance Maurits Lammertink (Roompot-Charles) et Andrea Pasqualon, vainqueurs du Skoda-Tour en 2016 et 2018, de respectivement 25 et 36 secondes, des écarts significatifs sur ce type d'épreuve. L'Espagnol, qui n'est pas encore certain de participer au Tour de France, a un programme en tête pour les prochains jours: «Me reposer, après on verra!», sourit-il.

Comme l'an dernier, le Luxembourgeois Pit Leyder s'est illustré au Pabeierbierg. Le coureur de 22 ans a terminé troisième de l'étape et s'est retrouvé 12e et meilleur Luxembourgeois au général. «Je suis très content de ma performance, je me suis mêlé aux meilleurs», glisse le coureur discret. Plus bruyants étaient ses fans venus en nombre à l'arrivée. «J'ai senti les encouragements, cela fait toujours plaisir», explique-t-il.

(jg/L'essentiel)