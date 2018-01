À 24 ans, Bertemes prend un nouveau départ

Après onze années avec son entraîneur de toujours Sonia Ilieva, le lanceur de poids luxembourgeois Bob Bertemes, 5e de l'Euro en salle 2015, a ouvert en octobre dernier, à 24 ans, un nouveau chapitre de sa vie et de sa carrière. Recordman du Luxembourg (20,63 m), il s'est installé à Mannheim, en Allemagne, où il travaille désormais avec Khalid Alqawati, qui a formé l'Allemande Shanice Craft, 11e aux JO de Rio 2016 au disque.

«Ce qui m'a plu, c'est que comme Sonia, cet entraîneur, ne mise pas tout sur la musculation. On travaille le sprint, les sauts, la rapidité...», raconte le licencié du CA Belvaux. Mais beaucoup de choses aussi ont changé. À commencer par sa technique de lancer: de la translation à la rotation. «Le coach m'a proposé d'essayer. Je m'entraîne avec un jeune de 2,04 m qui avait toujours l'avantage en translation. Je fais 1,88 m, c'est finalement petit en poids, et la rotation me permet d'utiliser mon explosivité. Je dois travailler mais à l'entraînement, le poids vole bien, c'est encourageant», raconte-t-il, ravi d'avoir à Mannheim plus de partenaires d'entraînement. «Même à 21 h 30, je ne suis jamais seul», confie le membre de la section des sportifs d'élite de l'armée.

«On sent Bob très motivé, mais il faut lui donner du temps et ne pas s'attendre tout de suite à des records, insiste la directrice technique de la Fédération luxembourgeoise d'athlétisme, Marion Diehl. Mais par rapport aux JO 2020, pour changer, c'était le moment ou jamais».



(Nicolas Martin/ L'essentiel)